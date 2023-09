Les images de la Air Jordan 11 Gratitude aux pieds

ALERTE CANICULE ! A quelques mois de sa sortie officielle, Jordan Brand nous donne un nouvel aperçu porté de la Air Jordan 11 Gratitude. Ce nom est un simple message de remerciements pour les fans qui ont fait de cette chaussure certainement le modèle le plus iconique de tous les temps (et de MJ un milliardaire au passage).

La base est celle du coloris Concord, blanche avec le fameux Patent Leather noir, complété par des touches dorées sur le Jumpman et le 23 de l'arrière. C'est évidemment un hommage à la version de 2006 contenue dans le pack DMP (qui comprenait aussi une Jordan 6, histoire de célébrer les titres de 1991 et 1996). Mais surtout le vrai apport de cette 11 Gratitude est le remplacement du traditionnel mesh par un cuir à gros grain (comme celui qui avait été placé sur la "72-10"). Terminées les craintes de tacher le mesh ou de l'abimer, on passe sur du solide, et c'est une grande nouvelle pour les aficionados de la 11.

Et histoire de vous dire merci encore une fois, le message "Thank You" sera placé sur la languette intérieure et la boite.

Selon nos dernières infos, Nike devrait commercialiser plus de 1.000.000 de paires le 9 décembre prochain, donc autant de chances de mettre, à notre tour, le pied dans cette petite merveille.

Les images de la Air Jordan 11 Gratitude