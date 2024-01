Les images de la Air Jordan 38 low Fundamental

La version low de la Air Jordan 38 se pare du coloris Fundamental, certainement le plus réussi avec la version Aqua qui rend un bel hommage à Jordan 8 portée par MJ lors du All Star Game 1993. L'upper est exactement le même que le modèle de la même couleur sorti l'an dernier, avec juste un étage de moins, mélangeant noir et blanc d'habile manière, avec en complément un rouge tirant vers l'infrared sur la midsole, le logo de la languette (qui ressemble à un vinyl, ce qui n'aura pas échappé à la team de Hoop Culture) et le col.

Les divers motifs latéraux et sur le talon sont également présents, le tout posé sur la même semelle que l'originale avec son tout nouveau système X-Plate qui s'inspire du fameux strap de la Jordan 8. Vous y retrouverez également une unité Zoom Air strobel sur toute la longueur du pied pour un confort maximal.

Vrai coup de coeur en ce qui nous concerne avec ses airs Kobe-esque, cette Air Jordan 38 sera disponible dans les meilleurs shops à partir du 9 janvier prochain, à un prix de 190 €

Les images de la Air Jordan 38 Fundamental