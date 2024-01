Les images officielles de la Air Jordan 4 Bred “Reimagined”

Jordan Brand continue d'appliquer le traitement "Reimagined" sur ses plus grandes silhouettes, et après les 1 et 3, voici le temps de la Jordan 4 qui va en surprendre plus d'un. Alors que les deux modèles précédents avaient dans l'ensemble gardé le côté OG en y rajoutant volontairement un côté vieilli, cette Jordan 4 va quant à elle connaitre un upgrade surprenant puisqu'elle sera entièrement recouverte de cuir épais.

Oublié le vintage assumé, on entre dans le premium et l'inédit, comme ce qui a été vu sur la Jordan 11 Concord de cet hiver, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Les puristes de la 4 Bred seront peut être choqués par cette réinterprétation, mais il faut bien reconnaitre que poser le même cuir que sur le coloris White Cement est une riche idée, surtout quand on y rajoute le Nike Air sur le talon et une superbe boite en complément. Le reste est d'origine, avec l'étiquette Flight sur la languette, les lacets noirs et la midsole grise.

A noter pour le clin d'oeil que le tag Nike traditionnellement rouge et blanc est ici noir et blanc.

Rendez-vous le 17 février prochain, jour d'anniversaire de His Airness, pour s'offrir ce modèle intemporel et plus résistant aux intempéries !

Les images de la Air Jordan 4 Reimagined