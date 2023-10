Les images officielles de la Air Jordan 1 Royal Reimagined

Jordan Brand continue de s'amuser avec la Air Jordan 1 et sa série dénommée "Reimagined". Après le coloris Chicago qui semblait tout droit sorti du grenier des parents, voici maintenant un autre colorway OG, le Royal Blue, qui va se prendre un vrai upgrade. Alors que les nous nous attendions là aussi à un cuir un peu craquelé et une semelle jaunie pour accentuer le côté vintage de la paire, finalement l'upper va être recouvert de nubuck noir fin, et de nubuck bleu plus épais, avec une midsole blanche immaculée et une outsole bleu royal.

Le modèle devient donc premium, certes plus fragile, mais avec une gueule folle tout et en gagnant en originalité, ce qui n'est pas facile quand vous avec presque 40 ans. Bien entendu, l'ensemble reste ultra fidèle au modèle de 1985 dans sa conception et la répartition des couleurs.

Nous vous laissons vous régaler avec ces images officielles de cette Jojo dont la sortie a été confirmée pour le 4 novembre prochain.

Les images de la Air Jordan 1 Royal Reimagined