Les images officielles de la Air Jordan 4 Seafoam

Le vert sera le thème de ce début février pour Jordan Brand. Quelques jours après la sortie de la Air Jordan 2 Lucky Green viendra un nouveau coloris pour la toujours très populaire Air Jordan 4.

Dénommée "Seafoam" (le terme officiel est "Oil Green"), cette version offrira une base en cuir blanc avec du noir sur les panneaux latéraux, le heel tab, le renforts du système de laçage et la midsole. Le reste sera recouvert d"un vert pastel et discret, notamment sur les eyelets, l'intérieur du col, les Jumpmans de la languette et du talon, et bien sur la semelle..

Cette 4 inédite et asse classe a tout pour devenir un classique. La sortie est confirmée pour le 9 février prochain. Be there.

Les images de la Air Jordan 4 Seafoam