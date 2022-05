Les images officielles de la Air Jordan 5 Green Bean

16 ans après sa première sortie, la version Green Bean de la Air Jordan 5 fait son grand retour à la fin du mois. L'occasion pour les collectionneurs de mettre ou remettre la main sur un coloris très réussi, avec son upper recouvert de cuir gris argenté jusque sur la languette, complété avec un vert pale sur le col, les Jumpman cousus et le lacelock.

Des touches plus sombres ont été placées sur la midsole et le système de laçage. Quant à la semelle, on reste sur du icy que l'on adore !

Rendez-vous le 28 mai prochain pour vous jeter sur cette Jordan 5 parfaitement calibrée pour l'été qui arrive.

Les images de la Air Jordan 5 Green Bean