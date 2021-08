1991 vs 1992, que pour le meilleur.

Vous vous rappelez certainement de la rencontre en 1992 entre les deux Michael les plus connus de l'univers. MJ vs MJ. Ou plutôt MJ feat MJ. Après s'être coltiné Magic Johnson lors des finales 1991, voici Jordan apprenant à Michael Jackson à jouer au basketball. Totalement incapable de manier la balle orange, le King Of Pop, pas rancunier, apprendra à sa Majesté Jordan à caler tant bien que mal un Moonwalk.

Dans ce fameux clip de "Jam", morceau qui ouvre l'album Dangerous, Jordan porte ses Air Jordan 7, dans le coloris Bordeaux, les mêmes qu'il portait lors du All Star Game 1992 à Orlando. Ce mythique coloris reste l'un des favori des fans de cette silhouette, alors Jordan Brand a eu la belle idée de le poser sur une Jordan 6, qui fête cette année son trentième anniversaire.

Noir et gris se partagent l'upper en suede, tandis que le Bordeaux se place sur le patch recouvrant les lacets et le heel tab. On a aimé l'autre clin d'oeil à la 7 sur la languette qui reprend l'imprimé très 90s présent à l'époque sur le chausson Huarache.

Une belle manière de rendre une fois de plus hommage au génie de Tinker Hatfield, père de ces deux modèles qui méritaient bien de se rencontrer.

La release se fera le 4 septembre prochain, parfait pour être tout beau à la rentrée.

Les images de la Air Jordan 6 Bordeaux