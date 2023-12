Les joueurs de Duke auront leurs propres Kobe 8 Protro

Si un jour vous tombez pas hasard sur une lampe magique et qu'on vous demande trois vœux, n'oubliez pas de dire : "être un joueur de basketball universitaire dans une fac de D1". Comme cela, en plus de la fame, de l'adrénaline et des infrastructures totalement folles, vous pourrez profiter des innombrables modèles inédits que proposent les équipementiers.

C'est Duke qui se voit cette semaine gratifiée par Nike, qui offre au roster deux Kobe 8 Protro aux couleurs des Blue Devils, un superbe bleu avec des touches blanches sur le swoosh et les logos (celui de la fac trône fièrement sur le haut de la languette), et l'inverse. A chaque fois les semelles et les renforts sont noirs.

Malheureusement ces pépites resteront dans les vestiaires de Caroline du Nord. Donc s'il vous reste un vœu, demandez à ce que cela sorte dans la vraie vie, et au plus vite !

Les images de la Nike Kobe 8 Protro Duke :