Les joueurs NBA payés pour jouer sérieusement au All-Star Game ?

Pour mettre un minimum de sérieux et d'intensité, les joueurs NBA souhaiteraient être payés lors du prochain All-Star Game.

Le "festival" offensif qui n'a pas plus à grand monde lors du All-Star Game 2024 a été volontairement organisé par les joueurs. C'est ce que confirme The Athletic lundi, en s'appuyant non seulement sur les déclarations des joueurs, comme Jalen Brunson qui a confirmé qu'il y avait eu une réunion entre membres de l'équipe de la Conférence Est à la mi-temps pour chercher à tout prix à exploser le nombre de points, mais aussi sur ses sources.

D'après Sam Amick, les joueurs NBA ont pris goût à l'argent supplémentaire qui leur est revenu lors du In-Season Tournament et souhaiterait négocier quelque chose de cet ordre-là avec la ligue pour les inciter à jouer le jeu. Pour la NBA Cup, chaque membre de l'équipe gagnante est repartie avec un chèque de 500 000 dollars. On comprenait l'intérêt pour les joueurs avec un contrat faible, mais le All-Star Game regroupe des joueurs déjà multi-millionnaires, dont certains sont à 50 millions de dollars la saison.

Au vu du mécontentement du public et de l'air agacé d'Adam Silver, il y aura du changement d'ici l'année prochaine, avant l'édition 2025 du All-Star Game à San Francisco. Est-ce que ce sera à nouveau en termes de format ? Ou les joueurs auront-ils droit à une carotte financière pour prendre la chose au sérieux ?