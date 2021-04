Les joueurs NBA réagissent à la mort de DMX

Les plus jeunes ne se souviendront peut-être pas de DMX mais il était l’un des rappeurs iconiques de la fin des années 1990 et du début des années 2000. L’artiste de Baltimore est mort à l’hôpital, hier soir, Il avait fait une crise cardiaque le 2 avril dernier. LeBron James et d’autres joueurs lui ont ainsi rendu hommage.

❌4L!! Rest In Paradise LEGEND!! 🐕🐕 pic.twitter.com/Y0m0DVl5Up — LeBron James (@KingJames) April 9, 2021

DMX gave hope to the hopeless.. RIP legend 🙏🏾 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 9, 2021

Grew up listening to your music word for word as young kid. You name will liv forever! R.I.P DMX 🙏🏾🙏🏾 — Marcus Morris (@MookMorris2) April 9, 2021

Never let this video go away! Legendary 🙏🏾pic.twitter.com/XvubFIa2vq — Eric Paschall (@epaschall) April 9, 2021

Qu'il repose en paix.