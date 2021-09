Les Lakers 2022, une équipe « qu’on ne voit qu’une fois dans sa vie » ?

Ces Los Angeles Lakers 2021-2022 ne font pas encore l'unanimité. Certes, sur le papier, rares ont été les équipes avec autant de futurs membres du Hall of Fame ou aussi populaires dans la ligue. Dans les faits, le doute est permis en termes d'alchimie et, surtout, de capacité à faire oublier les kilomètres au compteur des membres de ce roster très expérimenté, c'est un euphémisme. Parmi les optimistes quant à la réussite de ce groupe, on retrouve Metta Sandiford-Artest, aka Metta World Peace, aka Ron Artest.

L'ancien joueur des Lakers, champion en 2010 avec L.A., est on ne peut plus enthousiaste de cet assemblage réalisé par le General Manager Rob Pelinka.

L'ancien meilleur défenseur de la ligue a déjà évolué dans des équipes très compétitives, notamment celle au sein de laquelle il a triomphé avec Kobe Bryant et Pau Gasol. Mais rien de comparable avec ces Lakers 2022 au CV ultra-prestigieux.

Pour rappel, les Lakers vont se présenter à la reprise avec : LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Rajon Rondo et Dwight Howard, pour ne parler que de ceux qui entreront au Hall of Fame à coup sûr...

This @Lakers team is like a classic lauryn hill album . It only happens once in a lifetime . Can’t wait for the season to start. Skip preseason

