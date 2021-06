Les Lakers déjà prêts à faire une erreur lors de la free agency

Oui, il y a eu les blessures. Le principal facteur d'échec des Lakers dès le premier tour des playoffs. Oui, il ne faut sans doute pas tout remettre en cause. Après tout, les deux superstars ont raté la moitié de la saison. Comment une équipe, construite pour faciliter le travail de LeBron et Davis, peut-elle jouer les premiers rôles sans les deux patrons ?

En revanche, on peut pointer du doigt quelques lieutenants. Dennis Schroeder a foiré ses Games 5 et 6 dans les grandes largeurs. Kyle Kuzma a lui foiré toute sa saison. Marc Gasol et Montrezll Harrell n'ont pas eu l'impact escompté. Et puis il y a Andre Drummond, arrivé après avoir été coupé par Cleveland.

On avait déjà expliqué que cela pouvait être une erreur de casting. Une présence au rebond mais défensivement trop léger. Besoin du ballon pour exister en attaque. Bref, un profil pas du tout LeBron et AD compatibles. De quoi largement faire regretter JaVale McGee et Dwight Howard.

Un petit tour et puis donc s'en va pourrait-on légitimement se dire. Sauf qu'à entendre Frank Vogel, il n'est pas du tout question de s'en séparer cet été.

"Il a été super avec nous. Nous espérons qu'il soit un Laker pour très longtemps. Il a bien joué pour nous et a eu la bonne culture. Il s'est bien intégré et est très apprécié par les autres".

On s'apprête donc à faire la première gaffe de l'été chez les Lakers. On attend maintenant de savoir quel prix va-t-elle coûter.