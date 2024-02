Les Lakers dévoilent la statue de Kobe Bryant

Les fans de Kobe attendaient avec impatience ce jour si particulier. Le 08.02.24 était hautement symbolique et en ce Kobe Day l'organisation des Lakers et Vanessa Bryant dévoilaient au monde entier la statue qui va prendre place devant la Crypto.com Arena.

8 ou 24 ? La question était dans tous les esprits et au sein de la rédaction de Reverse nous avions fait nos pronostics pour savoir quel move iconique du Black Mamba allait être retenu. Finalement la surprise a été tout aussi belle qu'émouvante, et c'est la silhouette du numéro 8, le doigt tendu vers le ciel, qui a été sculptée par l'artiste Julie Rotblatt Amrany. Vous aurez bien sûr reconnu ce moment où Kobe sort du terrain le 22 janvier 2006 après avoir scoré 81 points contre les Toronto Raptors dans son maillot blanc. Choisir sa performance individuelle la plus iconique est tout sauf un hasard, et Vanessa Bryant a tenu à calmer direct ceux qui avaient envie de râler ou de contester le rendu final :

" Pour préciser : Kobe avait choisi la pose que vous allez découvrir. Si quelqu'un a un souci avec ça, qu'il se démerde".

Cette statue sera la première d'un triptyque qui célèbrera l'héritage du plus grand Laker de tous les temps. La deuxième mettra à l'honneur la seconde partie de sa carrière sous le numéro 24, et la dernière sera en tandem avec Gianna, sa fille disparue avec lui et huit autres personnes dans un tragique accident d'hélicoptère il y déjà 4 ans.

En attendant, régalons nous de cette oeuvre qui reprend également la paire de sneakers portée lors de ce match légendaire, aujourd'hui connue sous le nom de Nike Zoom Kobe 1 "81 points". Quant au socle, il reprend les grands moments et chiffres de la première partie de la grande aventure NBA de Kobe Bean Bryant.

Les images de la statue de Kobe Bryant