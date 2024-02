Les Lakers en galère parce qu’Anthony Davis a perdu sa voix

Anthony Davis a perdu sa voix et n'a pas pu communiquer en défense. D'après son coach, ça a en partie condamné les Lakers contre les Warriors.

Pour leur match de reprise après le break du All-Star Game, les Los Angeles Lakers ont encaissé 128 points et perdu face aux Golden State Warriors. Défensivement, la soirée a été compliquée pour les joueurs de Darvin Ham, avec selon ce dernier une explication à laquelle on ne s'attendait pas forcément et qui concerne Anthony Davis.

"Anthony Davis a perdu sa voix ce soir et ça a affecté sa capacité à communiquer sur le plan défensif", a expliqué le coach californien.

Il est clair que Davis est le joueur le plus important sur le plan défensif pour les Lakers, avec sa capacité à protéger le cercle et à défendre sur un grand nombre de profils différents. Il ne peut néanmoins pas tout faire et ce n'est pas simplement parce qu'il ne peut pas communiquer que les Lakers ont le droit de prendre 128 points...

On espère quand même qu'en plus du retour de LeBron James, les Angelenos retrouveront la voix d'Anthony Davis face aux Spurs lors de leur prochain match.

Wemby, SGA, Jokic et Luka envoient du lourd