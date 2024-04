Les Lakers et les Grizzlies ont joué une minute de trop, que s’est-il passé ?

Le 3e quart-temps du match Lakers-Grizzlies a duré... 13 minutes et 6 secondes. Mais pourquoi ?

La NBA a beau bénéficier de technologies de pointe, on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'un petit couac à ce sujet. La ligue a reconnu ce weekend que les Los Angeles Lakers et les Memphis Grizzlies, qui se sont affrontés vendredi, ont joué une minute de trop dans le 3e quart-temps. Tout ça n'a pas empêché Los Angeles de l'emporter, mais le troisième quart-temps a duré 13 minutes et les Lakers doivent espérer que cette mésaventure ne leur arrive pas lors du play-in ou au-delà en playoffs...

Pour comprendre ce qu'il s'est produit, il suffit de se pencher sur la fin du quart-temps. Au moment où le chrono était censé revenir à 1:14, un reset s'est opéré (une erreur humaine a priori), affichant 2:20. Personne ne l'a remarqué sur le coup parmi les acteurs du match et la partie s'est poursuivie comme ça.

