Les Lakers prêts à choper Bruce Brown aux Nuggets ?

Champions en juin dernier, les Denver Nuggets rêvent déjà de doublé et parlent même de fonder une dynastie en NBA. Mais pour ça, il faudra d’abord garder les joueurs qui ont fait de cette équipe la meilleure du championnat. Bruce Brown est par exemple libre de s’engager où bon lui semble et la concurrence s’annonce rude. Mike Singer, journaliste pour le Denver Post, relate un fort intérêt des Los Angeles Lakers pour le joueur de 26 ans.

One team with significant interest in signing Bruce Brown away from Denver is the Los Angeles Lakers, multiple sources told @denverpost.

The Lakers could offer him the full MLE ($12.3M annually). Nuggets can only offer up to $7.8M this year.

— Mike Singer (@msinger) June 28, 2023