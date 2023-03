Les Mavs galèrent en défense intérieure, quelle surprise !

A la rédac, on est plutôt partagés sur ce que sont capables de faire les Mavs d'ici la fin de saison et en playoffs. Certains ont envie d'être optimistes et considèrent, à juste titre, qu'une équipe qui dispose de talents offensifs aussi assourdissants que Luka Doncic et Kyrie Irving s'en sortira forcément d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, pour tempérer cet enthousiasme, on est obligés de pointer du doigt les carences de plus en plus criantes de Dallas depuis la deadline des trades. La défense intérieure, notamment, est une lacune terrible pour les Texans, qui sont de toute façon en difficulté globale sur la chose défensive.

On sait que les stats ne reflètent pas tout, qu'il s'agisse d'attaque ou de défense. Mais depuis un mois, les galères du groupe de Jason Kidd près du cercle sont criantes. A l'image du match perdu contre les Pelicans mercredi, Dallas est capable de boucler des matches sans réussir le moindre contre. Il s'agit du troisième en un mois, là où aucune autre équipe n'a plus d'une seule occurrence. Encore une fois, on peut être très dissuasif en défense sans posséder de machines à blocks dans son roster. Sauf que pour Dallas, il y a les stats ET l'impression visuelle.

Voir des joueurs comme Jaxson Hayes (6/6) rouler sur la raquette des Mavs sans trop se soucier de ce que Dwight Powell ou Christian Wood peuvent lui opposer est alarmant. C'est un schéma fréquent dans les rencontres de Dallas et cela s'ajoute à une impression de vulnérabilité globale en défense qui n'existait absolument pas la saison dernière. Maxi Kleber fera du bien, en théorie, mais demander à l'Allemand de résoudre tous les problèmes de son équipe dans ce secteur est un peu injuste.

Le souci, identifié dès le début de la saison, aurait pu être en partie traité autour de la deadline, mais le front office a préféré miser sur l'attaque et sur Kyrie Irving que de chercher à remplacer quelqu'un capable de tenir son adversaire comme Dorian Finney-Smith. On ne voit pas comment, malgré la force de frappe offensive théorique du tandem Luka-Kyrie, ça ne posera pas de problème à un moment.

Les Mavs sont 8e à l'heure de ces lignes et ont une marge de 2.5 victoires sur OKC, 11e. A l'intérieur, les options sont limitées. Relancer JaVale McGee ? Espérer que Markieff Morris fasse le job ? Mieux "planquer" Kyrie et Luka en leur adjoignant des profils vraiment défensifs comme Frank Ntilikina ? Bon courage à Jason Kidd. Ses aptitudes et sa capacité d'adaptation va être mise à l'épreuve dans les prochaines semaines.

