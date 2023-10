Les meilleures sneakers du Media Day 2023

La photo des Bucks avec Damian Lillard, celle des Lakers avec Austin Reaves au milieu, et bien sur l'inclassable Jimmy Butler, les images du Media Day 2023 ont déjà fait le tour du web et des réseaux sociaux, l'occasion pour nous de revenir rapidement sur les plus belles kicks aperçues lors de cette fameuse journée.

Les sneakers du Media Day 2023

Christian Wood en adidas Crazy 1 “Off-White/Purple”

Kentavious Caldwell-Pope et ses Nike Kobe 4 Protro “Mambacita”.

Giannis Antetokounmpo a sorti sa dernière Nike Zoom Freak 5 “Fossil Stone”

Brandon Ingram a joué la sécurité avec une superbe Air Jordan 3 “25th Anniversary”.

Tyrese Haliburton a sorti une paire de Nike Kobe 6 PE concue pour DeMar DeRozan.

Cole Anthony a troqué ses Timberland pour des adidas YZY BSKTBL Knit “Slate Azure”.

LeBron James a laissé un peu de côté ses LeBron 21 et s'est pointé avec ses LeBron X Low “Championship Pack”.

Anthony Davis fait grave le fayot dans ses Nike Air Zoom Generation “Wolf Grey”.

Chris Paul a mis son maillot des Warriors et une paire de Jordan CPIII “White Sunstone”.

Kyrie Irving est venu avec ses ANTA Shock Wave 5 Pro “Black”.

Anthony Edwards dévoile sa AE1 “New Wave”.

DeMar DeRozan frappe toujours fort avec cette Nike Air More Uptempo “Chicago”.

Photos: NBA Kicks, Chicago Bulls, JIM_ICE, Timberwolves, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Indiana Pacers, Orlando Magic