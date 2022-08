Les meilleurs Free Agents disponibles : Du beau monde sur le marché

On est dans la (rare) période morte en NBA. La Free Agency est ouverte depuis plus d'un mois et la plupart des joueurs majeurs ont déjà été signés. Les regards se tournent tout doucement vers la reprise en septembre. Mais l'incertitude plane encore pour certains pros non signés jusqu'à présent. Et ça concerne plusieurs basketteurs pourtant confirmés. On pense notamment à Collin Sexton, qui compilait à plus de 24 points par match en 2021. Il est le meilleur joueur encore disponible.

Free agents still available: Collin Sexton

Dennis Schroder

Eric Bledsoe

Montrezl Harrell

LaMarcus Aldridge

Jeremy Lamb

Carmelo Anthony

DeMarcus Cousins

Frank Jackson

Josh Jackson

Hassan Whiteside

Blake Griffin

Rajon Rondo

Dwight Howard

Avery Bradley

Isaiah Thomas

Lou Williams — Tommy Beer (@TommyBeer) August 8, 2022

Il y a dans cette liste de quoi compléter des effectifs en renforçant des bancs de touche. On imagine que la plupart d'entre eux vont finir par trouver un point de chute.