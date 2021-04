Il y a quelques jours, lors du match entre Portland et Toronto, on s'était amusés de la bourde de Norman Powell. Fraîchement tradé par les Raptors à destination des Blazers, l'arrière californien s'était brièvement trompé de côté au moment du coup d'envoi. Cette petite erreur assez compréhensible cachait en fait une période difficile pour Powell sur le plan émotionnel.

Désormais dans l'Oregon, l'ancien arrière de UCLA a rédigé un texte dans le Players' Tribune pour exprimer toute sa reconnaissance et son amour pour la franchise des Raptors et les coéquipiers qui l'ont accompagné depuis sa Draft en 2015. Il a notamment évoqué ces fameuses retrouvailles quelques jours après le trade lors du Portland-Toronto.

"J'ai immédiatement pleuré. J'ai fondu en larmes. Tout ce que j'avais gardé en moi ces derniers jours, ça a fusé. [...] Puis on a croisé Kyle Lowry. Je vais être honnête : j'ai pleuré à nouveau. Avec DeMar DeRozan, il a été 'mon' vétéran. On a une vraie histoire ensemble. Quand je l'ai vu, il m'a pris dans ses bras et m'a laissé sortir mes émotions. Après, il m'a donné une dernière sagesse façon Kyle.

Il m'a immédiatement dit : 'Oh, mec, tu pleurais ?' J'ai baissé les yeux et j'ai ri. Fred a ri aussi. 'Tout va bien, mon frère. Les lascars pleurent aussi, il n'y a pas de souci'. Ce moment avec Fred signifie beaucoup pour moi. C'est mon meilleur ami. Il a été cette force motrice qui explique en partie la manière dont j'ai grandi en tant que joueur et c'est réciproque.

On s'est toujours poussés l'un et l'autre. On avait cette faim de mecs draftés au 2e tour, cette mentalité d'outsider. On a dû arrêter de faire des un contre un parce que c'était beaucoup trop compétitif et qu'on se faisait mal. Notre amitié est quand même toujours passée avant".