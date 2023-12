Les mots forts de Nikola Jokic : il vit mal la célébrité mais veut rendre les gens heureux

On s'en doutait déjà, mais c'est désormais certain. Lorsqu'il arrêtera d'enchanter les fans de basket et prendra sa retraite - le plus tard possible on l'espère - Nikola Jokic fera tout pour disparaître publiquement et vivre une vie aussi tranquille et éloignée des spotlights qu'il le pourra. Invité par son coéquipier Michael Porter Jr dans son podcast "Curious Mike", le MVP des Finales 2023 a expliqué pourquoi il fuyait au maximum tout ce qui a trait à la célébrité.

"Je n'aime pas vraiment cette vie parce qu'au final, tu n'es qu'un joueur de basket. On est simplement bons dans ce qu'on fait. Certaines personnes aiment être célèbres, d'autres pas. Quand j'aurai fini ma carrière, j'espère que personne ne me connaîtra. Et je souhaite la même chose à mes enfants, qui auront un père dont on se souviendra qu'il était un joueur de basket.

Je vais même dire que c'est mon but dans la vie, de pouvoir vivre des moments où je vais boire un verre avec des amis, déjeuner, jouer avec les enfants ou faire du cheval, sans que personne n'en fasse toute une histoire. Je trouve ça triste quand on va au bar ou au restaurant et que des gens sortent leur téléphone pour essayer de te filmer. Je trouve que c'est malpoli".

Malgré ça, il est impossible de douter de l'amour que porte Nikola Jokic au basket.

"On touche tellement de gens simplement en jouant au basket. Je pense que rendre les gens heureux est notre objectif. Quand on a gagné le titre, j'ai ressenti plus de soulagement que de joie, si tu vois ce que je veux dire. Puis quand j'ai vu les vidéos des gens qui célébraient, j'ai réalisé à quel point on touchait ces gens, ces parents, ces enfants... Je crois qu'on est sur cette planète pour rendre les gens heureux".

La nuit dernière, Nikola Jokic a réussi un triple-double sans rater le moindre tir (11/11) face aux Memphis Grizzlies et est encore un solide candidat au titre de MVP. Pour un type qui ne vit pas très bien la célébrité, il s'en accommode tout de même de manière assez incroyable lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur le terrain.

