Des gâteaux, des bougies et une apparente union sacrée autour de Kevin Durant et Steve Nash. Les Nets font tout pour montrer qu'ils essaient d'aller mieux.

Kevin Durant a fêté ses 34 ans jeudi. Il y a quelques semaines, "KD" espérait sans doute célébrer son anniversaire dans une autre ville que Brooklyn, lui qui avait formellement demandé son trade ou, selon des informations de Shams Charania, le démantèlement du tandem Sean Marks/Steve Nash. C'est pour temps le head coach des Nets qui a introduit la surprise qu'a réservé l'équipe à Durant, lors du training camp de pré-saison. Nash a demandé à des membres du staff de ramener les deux gâteaux d'anniversaire prévus pour l'occasion, ainsi qu'à des rookies de l'équipe d'entonner le traditionnel "Happy Birthday".

Brooklyn Nets surprise Kevin Durant for his 34th birthday 🎉🎂 pic.twitter.com/zop9t7kOtZ — Daily Loud (@DailyLoud) September 29, 2022

Sur le papier, c'est très mignon et cela participe sans doute à la réconciliation entre les différentes parties impliquées dans la saga de cet été. Steve Nash a expliqué cette semaine qu'il y a bien eu des différends entre Kevin Durant et lui, mais qu'ils avaient fait table rase de ce qui s'était passé et que tout était réuni pour une belle saison.

On a envie de croire pour les Nets que cette union sacrée va fonctionner et il n'y a aucun doute sur le fait que Durant sera irréprochable sur le terrain. Le problème, c'est qu'il y a d'autres paramètres à gérer, en plus de cette défiance récente de KD pour les compétences de son coach.

Il faudra que tout se passe bien avec Kyrie Irving sur et en dehors du terrain, mais aussi que Ben Simmons montre qu'il est apte physiquement et psychologiquement à reprendre le cours de sa carrière. Sans parler de Joe Harris, absent toute la saison dernière, et du reste du supporting cast pour lequel il faudra que les choses cliquent pour avoir une chance de sortir de l'Est.