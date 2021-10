Les premières images de la Air Jordan 11 Animal Instinct

La fin de l'année approche, et comme toujours en matière de sneakers, c'est la Jordan 11 qui est scrutée. Depuis des années, elle constitue toujours le petit cadeau de noël pour les fans de la marque au Jumpman, et le modèle Jubilee en 2020 n'a pas dérogé à la règle. Et si en décembre, c'est le fameux colorway Cool Grey qui sera à l'honneur, nous voulions vous parler d'une autre version prévue pour la fin novembre et qui ne laissera personne indifférent(e).

Voici donc la "Animal Instinct", partie sur une base en nubuck noir premium complété par un col en nylon et un Jumpman latéral en acier mat. Bien évidemment, la différence se fait par le remplacement du traditionnel Patent Leather par du poil beige recouvert d'imprimés animaliers. La midsole est blanche, et semelle est grise foncée. Il faut bien reconnaitre que le 23 en teinte infrared du talon en Infrared fait son petit effet.

Initialement prévue pour un public féminin, nul doute que quelques tailles hommes seront également disponibles pour permettre à tous et toutes de mettre le pied dans l'une des itérations les plus originales et inattendues de la création de Tinker Hatfield.

La sortie de cette Air Jordan 11 est annoncée pour le 26 novembre prochain.

merci à @beechkicks_ pour les images