Les premières images de la Air Jordan 3 Pine Green

Un peu dans le dur en ce moment, les fans des Boston Celtics devraient trouver un peu de réconfort dans les premières images que nous vous proposons sur le futur coloris Pine Green qui sera appliqué sur une Jordan 3.

Si ce n'est pas officiellement un hommage à la franchise historique du Massachussets, il n'en reste pas moins que le clin d'oeil est délicieux : l'upper est en cuir noir de belle qualité (un peu à la manière du Court Purple sorti l'an dernier), entouré de vert au dessus de la midsole, sur les eyelets, le Jumpman cousu sur le haut de la languette et autour du col. Le col, justement, sera blanc, et complètera la midsole et le Jumpman du talon (pas de "Nike Air" sur ce type de colorway malheureusement).

Les puristes seront ravis de voir que l'Elephant Print prend sa couleur originelle avec un gris clair qui rappelle la languette et l'outsole.

Profitez bien de ces premiers visuels en attendant les plus officiels sur cette belle release qui se fera (si tout va bien) le 13 novembre prochain.

Les images de la Air Jordan 3 Pine Green

Images : @HanZuYing