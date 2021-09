La fac du GOAT une fois de plus à l'honneur

Chez Jordan Brand, chaque version UNC des silhouettes rétro est annoncée comme un évènement, et surtout s'arrache en quelques secondes sur les sites et étagères des revendeurs. Après la Air Jordan 3 et surtout 4 (quelle merveille...), c'est au tour de la 6 d'être recouverte du thème Tar Heels.

Et c'est peu dire que c'est une réussite : du nubuck fin bleu ciel sur l'upper, entouré de cuir blanc qui se termine sur tout l'arrière, avec du neoprene noir sur la languette et un patch bleu arborant le Jumpman sur le coup du pied. Le haut de la languette est en plastique tricolore transparent, reprenant le pattern de la semelle intérieure.

Petite nouveauré que l'on a également retrouvé sur la Jordan 4 : une étiquette remplace le Jumpman (ou le Nike Air) sur le talon.

Cette incroyable Jordan 6 est prévue pour le Printemps 2022. Oui on a le temps, mais c'est tellement bon de rêver un peu...

Les images de la Air Jordan 6 UNC