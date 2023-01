Les premières images de la Nike Air Flight Huarache Lakers

Alors que nous attendons avec impatience de voir ce que Nike prévoit sur la éventuelles futures Kobe Protro en 2023, la marque au Swoosh va continuer d'une autre manière à faire vivre l'héritage sneaker de Kobe Bryant.

En effet, en 2003 Kobe était sans contrat de sponsoring suite à la fin de son engagement avec Adidas (une histoire à retrouver dans notre Mook #9), et durant cette free agency si particulière il a porté énormément de marques et de modèles différents. Souhaitant ramener cet énorme poisson vers le vaisseau amiral, Nike lui avait concocté quelques superbes éditions spéciales en mode PE, et notamment une Air Flight Huarache (portée par Chris Webber à l'époque Fab Five de Michigan) aux couleurs des Lakers, calée sur les maillots Home et Away. Et si le coloris blanc avait pu voir le jour par la suite, le noir était exclusivement réservé à la star de L.A.

20 ans plus tard, ce sera un vrai évènement de voir ce colorway débarquer, avec sa base full black complétée par le chausson en neoprene jaune et violet.

Pour le moment nous n'avons pas de date de sortie annoncée à vous proposer, mais grâce à nos confrères de Sneakernews nous pouvons avoir un vrai et bel aperçu de cette Huarache.

Les images de la Nike Flight Huarache Lakers :