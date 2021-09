Le coloris Black Red (Bred pour les intimes) est toujours une valeur sure quand nous parlons sneakers, et un coloris incontournable sur la lignée LeBron, qui fête cette année son 19ème numéro. Modèle performance par excellence, la silhouette garde la haute tige qu'on a pu voir sur la 18, en prenant néanmoins un virage assez radical : oublié le Flyknit des années précédentes, c'est maintenant un mesh synthétique semi transparent qui recouvre l'upper. Le Kid d'Akron a également demandé de nouvelles spécificités en simplifiant certaines parties à l'extrème, notamment le bloc laçage, qui va aller se plugger sur les renforts ramenant à la semelle.

La star des Lakers aura également droit à une air unit transparente inédite et assez incroyable sur un modèle basketball, qui fait penser à ce qu'on avait vu sur la Vapormax, permettant un retour d'énergie décuplé et un amorti souple et confortable.

Et puisque nous avons commencé en parlant du coloris, la base sera donc noire, avec des touches de rouge sur l'outsole, le logo de la languette, le swoosh arrière et les contours du col.

Cette LeBron 19, entrevue dans Space Jam 2, devrtait sortir avant la fin de l'année 2021. Est elle déjà dans votre viseur ?

Les images de la LeBron 19 Bred