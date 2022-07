Les premières images de la nouvelle Nike Cosmic Unity 2

La division basketball de Nike dévoile les premiers visuels de la seconde version de sa Cosmic Unity. Si la première mouture de ce modèle tourné entièrement vers le concept de recyclage a avait été un vrai carton, nous étions impatient de voir la suite.

Si la recette reprend quelques ingrédients comme la mousse Crater et la semelle ZoomX entièrement faite de matériaux recyclés, la silhouette a été totalement redessinée. Finie la tige mid à la limite du low, ici on gagne en hauteur, avec un design plus traditionnel.

En s'approchant on découvre les particularités du modèle : mélange de textures et de coloris, une languette souple aérée, et une semelle parfaitement conçue pour une traction optimale.

Chaque coloris possède ses propres détails, comme par exemple le modèle rouge crimson spécialement préparé pour la joueuse WNBA A’ja Wilson et inspirée par Hattie Rakes, qui s'est occupé d'elle à sa naissance.

Cette Cosmis Unity 2 aux mille facettes et mille possibilités verra le jour dans le courant août.

Les images de la Nike Cosmic Unity 2