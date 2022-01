Les premières images officielles de la Nike PG 6

Drôle de saison pour Paul George et ses Clippers, mais cela n'empêche pas Nike de dévoiler les premiers clichés de la 6ème mouture du modèle signature de la star californienne. Premier constat : la marque au Swoosh a voulu faire dans le simplissime. Aucune fioriture, on veut juste de la performance et on se sépare du superflu. On reste sur une tige mid recouverte de mesh avec deux patterns différents.

Du cuir est placé autour du laçage, et du nylon sur la languette avec des lacets ronds pour gagner en souplesse. C'est une semelle React qui est placée sous le pied, avec son look bien identifiable et un joli coloris icy et cement. Deux détails assez croustillants : le logo PG qui est planté sous la semelle et remonte légèrement sur l'avant du pied, et deux swooshes inversés qui sont cousus sur les côtés. Pour compléter le tout, la signature du joueur est placée sur l'étiquette de la languette.

Le premier colorway est simple : black, white et crimson, ce qui reste une valeur sure pour tous les amateurs de sobriété. Et c'est vrai que la silhouette plus une touche lifestyle que basketball performance !

On attend la date de release de cette PG 6, histoire de vous en tenir rapidement informé(e)s.

Les images de la Nike PG 6 :