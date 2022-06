Les premiers visuels de la Air Jordan 1 Chicago Reimagined

C'est à n'en pas douter LA release rétro la plus attendue de 2022. En octobre vous pourrez enfin vous procurer la nouvelle version de la Air Jordan 1 Chicago, considérée encore aujourd'hui comme "celle qui tout changé". Guetté et attendu par les collectionneurs, le coloris le plus iconique de la 1 se devait d'être le plus conforme possible à l'OG pour ne décevoir personne.

Les premiers clichés qui nous sont parvenus risquent de faire naitre quelques petites critiques. Dénommée "Reimagined", la version prend clairement le parti du vintage. Semelle jaunie, cuir craquelé, tout donne l'impression que vous avez entre les mains une version de 1985 ou 1994 (sa première réédition).

Les couleurs des Bulls sont bien présentes aux endroits habituels, donc on chipote un peu sur cette histoire de vintage parce que c'est quand même une sacrée pépite.

On ne va pas vous mentir : il faudra cumuler patience et chance (et beaucoup de sousous si vous tentez le second marché) pour se procurer ces Jordan 1 intemporelles.

Les images de la Air Jordan 1 Chigago Reimagined