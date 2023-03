Les recrues des Lakers cartonnent, c’est encourageant

On ne sait pas sur quoi ça débouchera exactement - le titre paraît quand même compliqué - mais il faut admettre que le recrutement des Los Angeles Lakers avant la deadline a changé leur trajectoire. Malgré l'absence de LeBron James, blessé pour plusieurs semaines, les Californiens restent sur trois victoires consécutives et ne sont plus qu'à une longueur du 6e, Dallas, et donc d'une qualification directe pour les playoffs. Une situation quasi-inespérée il n'y a pas si longtemps.

La nuit dernière, lors de la victoire contre Toronto, les Lakers ont réussi à l'emporter alors qu'Anthony Davis n'a marqué que 8 points. Ce prodige s'est produit grâce justement à l'apport des recrues pré-deadline.

D'Angelo Russell, absent depuis 6 matches, a été impressionnant, notamment dans le 4e quart-temps où il semblait ne rien pouvoir rater. Avec 28 points, 9 passes et 5 rebonds, "D-Lo" a été une force majeure et c'est exactement ce dont ont besoin les Angelenos ces prochaines semaines à la mène.

DLo TOOK OVER in the Lakers W 🥶 Q4: 16 PTS, 5/5 FG, 4/4 3PM Total: 28 PTS, 9 AST, 5 REB, 5 3PM pic.twitter.com/V2BggfAp9B — NBA (@NBA) March 11, 2023

Jarred Vanderbilt et Rui Hachimura ont tous les deux inscrit 16 points et contribué aussi à ce succès.

Malik Beasley, un peu moins tranchant depuis deux matches, a lui apporté 4 points.

A eux quatre, les nouveaux Lakers ont inscrit 64 des 122 points de leur équipe, avec 11 passes et 16 rebonds.

Si la tendance se confirme et que L.A. atteint les playoffs, même via le play-in, il faudra saluer le travail de Rob Pelinka, qui a transformé Russell Westbrook, Patrick Beverley et un 1er tour protégé contre ces joueurs et cette bonne dynamique.