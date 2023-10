Il y a quelques jours, la rumeur disait que les New York Knicks étaient décidés à forcer la main aux Sixers au sujet de Joel Embiid. Le Camerounais n'a pas demandé son trade et la saison vient à peine de commencer, mais beaucoup, dont le front office des Knicks, pensent que la franchise va droit dans le mur et qu'une requête de la part du MVP en titre est inévitable.

Une offre précise avait même été évoquée autour de deux ou trois premiers tours de Draft et de joueurs : RJ Barrett, Mitchell Robinson et Evan Fournier. D'après Ian Begley de SNY, qui suit les Knicks depuis des années, les Knicks ont bel et bien contacté Daryl Morey avec cette proposition.

En revanche, celle-ci n'aurait pas été jugée sérieuse par Daryl Morey, qui ne veut pas entendre parler d'un départ de sa superstar, mais aimerait au moins que les éventuels courtisans envoient tout ce qu'il est possible d'envoyer pour tenter le faire changer d'avis.

"Les Sixers n'ont pas pris l'offre au sérieux. Il n'y aura pas de vraie discussion tant que Joel Embiid n'aura rien exigé", indique la source de Begley.

Philadelphie a joué son premier match de la saison la nuit dernière, avec une défaite contre Milwaukee à la clé. Joel Embiid y a compilé 24 points, 7 rebonds et 6 passes. Il reste 4 ans de contrat au Camerounais, avec 213 millions de dollars à la clé.

Ce que les Knicks seraient prêts à offrir pour Joel Embiid