Les Spurs misent gros sur Devin Vassell

Chez les Spurs, il y a Victor Wembanyama, mais pas que. Adrian Wojnarowski d'ESPN annonce que Devin Vassell va signer une prolongation de 5 ans avec San Antonio, à hauteur de 146 millions de dollars. Il s'agit d'une extension de son contrat rookie, lui qui a débarquée en NBA en 2020. Depuis, Vassell, Keldon Johnson et plus récemment Jeremy Sochan ont affiché des promesses qui devraient leur permettre de faire partie du projet à moyen et long terme des Spurs avec Wembanyama.

La saison dernière, Devin Vassell tournait à 18.5 points de moyenne mais n'a participé qu'à 38 matches. La saison précédente, celle durant laquelle les Spurs ont atteint le play-in tournament, l'arrière de 23 ans avait joué un rôle importante avec 32 titularisations pour 71 apparitions.

Pour l'anecdote, il est le seul joueur des Spurs à avoir affiché au moins 15 points, une interception, deux tirs à 3 points et 35% à 3 points sur une saison avec... Manu Ginobili.