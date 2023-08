Les Suns vont retirer les maillots d’Amar’e Stoudemire et Shawn Marion

Amar'e Stoudemire et Shawn Marion vont voir leurs numéros #31 et #32 retirés par les Phoenix Suns.

Amar'e Stoudemire et Shawn Marion vont devenir les 11e et 12e joueurs de l'histoire à avoir leur maillot retiré par les Phoenix Suns. D'après Shams Charania de The Athletic, les deux anciens coéquipiers auront droit à cet hommage au cours de la saison prochaine, pour mettre en lumière l'impact qu'ils ont eu lors de leur passage en Arizona. Il ne sera plus possible de porter les numéros #31 (pour Marion) et #32 (pour Stoudemire).

Avant eux, Dick Van Arsdale (#5), Walter Davis (#6), Kevin Johnson (#7), Dan Majerle (#9), Steve Nash (#13), Tom Chambers (#24), Alvan Adams (#33), Charles Barkley (#34), Connie Hawkins (#42) et Paul Westphal (#44) avaient reçu cet honneur.

Amar'e Stoudemire a passé 8 saisons avec les Suns et été sélectionné 5 fois au All-Star Game en tant que joueur de Phoenix, avec cinq présences dans l'un des deux meilleurs cinq de la saison, en tournant à 21.4 points et 8.9 rebonds de moyenne.

Shawn Marion a lui joué à Phoenix pendant 8 saisons et demi, avant d'être tradé à Miami. "The Matrix" y a été quatre fois All-Star et deux fois membre du deuxième meilleur cinq de la saison, en tournant à 18.4 points et 10 rebonds de moyenne.

Shawn Marion, l'homme qui aurait pu dézinguer deux Big 3 mythiques