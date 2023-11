Les Warriors déçoivent, la NBA Cup est palpitante !

Le CQFR du mercredi 29 novembre avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou est en ligne. Au programme : NBA Cup et actualité des Mavs.

Huit matches au programme la nuit dernière, tous détaillés dans le CQFR du jour par Shaï Mamou et Antoine Pimmel, avec un focus sur les implications pour la NBA Cup et un mot en fin de podcast sur l'actualité autour des Mavs et de Mark Cuban.

On vous rappelle le nouveau rendez-vous sur notre chaîne : tous les samedis, vous aurez un sixième CQFR mais sous un format un peu spécial. C'est le "Ce à Quoi il Fallait Répondre". Nos journalistes répondront à une sélection de questions sur le basket et la NBA. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos questions à cette adresse : CQFR.REVERSE@gmail.com

