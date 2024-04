Les Warriors, et maintenant ?

"C'est la vie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. On ne peut pas rester éternellement au sommet. On a maintenant une intersaison devant nous où il y aura beaucoup de choses auxquelles on va réfléchir". Steve Kerr a tenté de garder la tête haute, sans masquer une pointe de fatalisme après l'élimination piteuse des Golden State Warriors la nuit dernière lors du barrage face à Sacramento.

La 10e place en saison régulière n'était pas un leurre. Il n'y avait pas de bouton magique sur lequel appuyer une fois les playoffs venus. Cette équipe, sous cette forme précise en tout cas, n'est plus en mesure d'être compétitive au plus haut niveau. Voilà donc cette équipe générationnelle, que l'on peut qualifier de dynastie en manipulant un peu le sens du mot, placée face à plusieurs choix de taille, dont certains détermineront l'image qui restera de son crépuscule.

Prenons point par point, chacun des dossiers importants.

Klay Thompson

C'est peut-être le cas le plus épineux. Klay Thompson est une légende vivante des Warriors et le deuxième meilleur shooteur pur de l'histoire du basket. C'est aussi un type à la force mentale telle qu'il a pu surmonter consécutivement deux des pires blessures pour un athlète et revenir au jeu pour aider son équipe à remporter un quatrième titre. Malheureusement, c'est aussi un joueur en fin de contrat, payé 43 millions de dollars cette saison.

Lorsqu'il arrivera à la table des négociations avec son General Manager Mike Dunleavy, Klay sait qu'il ne pourra pas se montrer déraisonnable et réclamer un salaire du même ordre. Ou alors c'est qu'il aura acté l'idée que le moment est venu pour lui de partir. Là où la situation est complexe, c'est que les Warriors, Stephen Curry le premier, ont envie que le trio historique reste ensemble jusqu'à ce que l'un d'entre eux prenne sa retraite. Mais dans le même temps, Curry a avoué après l'élimination que son objectif principal était de gagner, "peu importe ce qu'il faut faire".

Alors, quelle offre sera à la fois satisfaisante pour Klay Thompson au point de ne pas lui donner envie de céder aux sirènes d'équipes plus généreuses et pas trop handicapante pour Golden State dans le but de mettre l'argent économisé ailleurs ?

Une vraie ristourne à 15 millions la saison sur 2 ans ? Une seule saison entre 20 et 30 millions ? Tout est possible et en même temps la manière dont les Warriors vont gérer cette question sera déterminante.

Chris Paul

Le faible rôle que CP3 a joué cette saison aux Warriors malgré quelques passages intéressants et une blessure, ne va évidemment pas avec un contrat à 30 millions de dollars. Sa dernière année étant non garantie, il est clair que Chris Paul ne sera soit plus un joueur des Warriors, soit qu'il aura trouvé un terrain d'entente pour signer un contrat au minimum vétéran ou pas loin. Tout dépendra aussi de l'importance que le groupe accorde à son leadership et à son expérience.

Andrew Wiggins

Depuis sa magnifique saison 2021-2022, ponctuée par un titre et un rôle de joueur-clé lors des Finales contre Boston, Andrew Wiggins a disparu de la circulation. On ne parle pas uniquement de ses problèmes personnels qui l'ont poussé à s'éloigner des terrains. Même lorsqu'il est apte, on ne reconnait plus le two-way player capable d'être un vrai soutien pour les Splash Brothers et, fréquemment, le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Wiggins est sous contrat jusqu'en 2026 (avec une player option pour une saison de plus) avec un salaire qui grimpera à 26 millions la saison. Deux questions se posent : Wiggins a-t-il toujours envie d'être là ? Si oui, est-il capable de redevenir durablement un joueur de calibre All-Star ? Dans le cas contraire, a-t-il encore une valeur importante sur le marché ? Un package Wiggins + un jeune joueur type Moody devrait en théorie être assez attrayant pour une équipe en reconstruction ou en quête de progression.

Draymond Green

Draymond a pénalisé les Warriors cette saison . A la fois par ses absences, tant il est indispensable lorsqu'il est sur le terrain, que par la distraction négative qu'il a été pour le groupe. Si Golden State ne l'a pas lâché après ses frasques, ce ne sera a priori pas le cas durant l'intersaison. Sous contrat jusqu'en 2026, Green a une player option pour une saison de plus et touchera 24 millions de dollars la saison prochaine. Il y aura forcément des discussions pour lui rappeler que ses écarts sur le terrain ne sont plus tolérables, mais probablement pas au point de se demander s'il ne faudrait pas le trader.

Stephen Curry

C'est assez simple. Cette saison, Stephen Curry a eu du mal à se sublimer dans des proportions aussi surnaturelles que par le passé. Est-ce parce qu'il n'en a plus les moyens physiques ou parce que les joueurs qui l'entouraient ont été soit trop souvent suspendus, soit inadaptés pour lui permettre de rayonner comme par le passé ? Dans tous les cas, même s'il est fort logiquement intouchable et qu'il restera le patron de cette équipe, les Warriors se demanderont forcément comment bien gérer le crépuscule, même discret, de la plus grande légende de l'histoire de la franchise.

Steve Kerr

Il y a quelques années, Steve Kerr avait expliqué qu'il ne se voyait pas forcément coacher encore très longtemps, notamment en raison de ses problèmes de dos. On guette depuis tout signe de lassitude qui pourrait annoncer la fin du règne du nonuple champion NBA. Même s'il a parfois semblé tâtonner cette saison, avec des hésitations sur l'utilisation de ses joueurs cadres et sur sa rotation, il devrait poursuivre l'aventure et la quête d'une cinquième bague en tant que coach, pour égaler son palmarès comme joueur. Le temps ne paraît pas venu à un changement de pilote, même si certains observateurs ne se cachent plus pour affirmer que le moment est venu. Le front office, en tout cas ,ne semble pas dans cette optique.

Attention à ne pas oublier que, comme beaucoup de ses joueurs et de son staff, Kerr a été très touché par le décès soudain de son assistant Dejan Milojevic .

Les jeunes

Jonathan Kuminga a peut-être été le troisième meilleur joueur des Warriors cette saison, en tout cas en termes de constance et sur l'impression laissée lors de ses meilleurs passages. C'est aussi un garçon qui a clairement les dents longues et est prêt à mettre la pression lorsqu'il n'est pas satisfait. Est-ce que cela collera encore avec Steve Kerr la saison prochaine de ce point de vue-là ? Si les Warriors décident que sa montée en puissance est un facteur-clé du retour au sommet, on retrouvera le Congolais au Chase Center. Il faudra quand même surveiller le marché autour de lui, tant son profil risque d'intéresser une équipe en reconstruction et en quête de jeunes joueurs déjà performants.

Moses Moody est presque toujours bon lorsque Kerr fait appel à lui, mais ça ne le rend pas intouchable, bien au contraire, comme expliqué dans la paragraphe sur Wiggins.

Brendin Podziemski est adoré par tous les cadres des Warriors et a fait une saison rookie assez épatante et Kerr-compatible. On serait très surpris de le voir bouger. Idem pour Trayce Jackson-Davis, qui a rendu de fiers services.

Les role players

Kevon Looney, glue guy par excellence, a perdu du terrain cette saison, avec un gros quart d'heure par match et un role fortement diminué. On imagine qu'il est encore essentiel aux yeux des vétérans du groupe, tant il fait partie des meubles désormais. Gary Payton II n'a malheureusement pas réussi à rester en bonne santé. Son comeback chez les Warriors n'aura pas été le game changer espéré.