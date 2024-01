Les Warriors se relancent, quels joueurs pour les Lakers ?

Dans le CQFR du 30 janvier 2024, Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur les 5 matches de la nuit et tout ce qui s'y est passé, notamment la blessure de Joel Embiid, le réveil des Warriors et la forme toujours plus impressionnante des Knicks.

