Shaï Mamou et Antoine Pimmel analysent les deux premiers matches du Play In NBA 2024 et reviennent sur l'élimination des Golden State Warriors et sur la belle performance des Lakers.

