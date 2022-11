L’homme le plus clutch de la nuit pour Los Angeles : Un fan des Lakers choppe 75 000 dollars en marquant du milieu du terrain

Marquer le tir du milieu du terrain devant une salle NBA bien remplie, checker Anthony Davis et les autres joueurs des Los Angeles Lakers et surtout gagner 75 000 dollars : ce fan des mauves et ors a vécu sa meilleure vie hier soir.

🤯 A @Lakers fan just hit a halfcourt shot for $75,000! pic.twitter.com/wzDXnJfiSS — NBA (@NBA) November 29, 2022