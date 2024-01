Lillard le killer, Gobert fait taire les Clippers

Le CQFR du lundi 15 janvier 2024 est en ligne, présenté par Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

C'est reparti pour une semaine de CQFR avec l'épisode du lundi 15 janvier 2024 présenté par Antoine Pïmmel et Shaï Mamou. On revient sur les 5 matches de la nuit, avec notamment le game winner au buzzer de Damian Lillard contre Sacramento et le gros match de Rudy Gobert face aux Clippers.

