Lillard-Portland, les coulisses du divorce

La séparation entre Damian Lillard a eu lieu et il y a clairement des griefs du côté du joueur. On en parle dans le CQFR de ce vendredi matin, avec Shaï Mamou et Théophile Haumesser.

Damian Lillard et les Portland Trail Blazers se sont séparés et, comme dans tout divorce, il y a pas mal d'amertume et de reproches dans les premiers temps. On en parle ce matin dans le dernier CQFR de la semaine avec Shaï Mamou et Théophile Haumesser, qui discutent aussi des pistes les plus sérieuses pour Jrue Holiday.

Merci de nous suivre chaque matin. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ce CQFR vous a plu !

Le CQFR sur YouTube