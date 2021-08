Les choses se sont un peu calmées autour de Damian Lillard à Portland. Il n'est toujours pas garanti que le meneur des Blazers ne demande pas son trade avant le début de la saison, mais on entend nettement moins de rumeurs dans ce sens depuis la fin des Jeux Olympiques.

En NBA, on n'est jamais à l'abri d'une Woj Bomb - ou en l'occurrence d'une "Haynes Bomb" puisque le journaliste de Yahoo Sports est proche de Lillard - mais CJ McCollum s'est montré confiant au moment d'évoquer l'avenir de son ami lors de son passage dans le Woj Pod.

"Je ne veux pas parler à sa place, mais nous sommes très proches. On parle tous les jours, que ce soit pour s'envoyer des memes et des vidéos, ou pour parler de la saison, de ce qu'on doit faire pour gagner le titre, etc...

J'ai une plutôt bonne idée de l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Son but est de gagner le titre. C'est ce que l'on veut tous. Il est concentré à fond avec Portland et c'est tout ce que je peux dire à l'heure qu'il est".