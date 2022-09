Lonzo Ball n’est toujours pas remis, nouveau coup dur en vue

Quand on croit que les soucis de Lonzo Ball sont enfin derrière lui, une mauvaise nouvelle vient casser notre enthousiasme. Selon les insiders d’ESPN, le jeune meneur des Chicago Bulls n’est toujours pas remis de sa blessure au genou. Enfin, si, en quelque sorte. L’opération du ménisque s’est bien passée en… janvier dernier. Tout est réparé. Mais il continue pourtant de ressentir une douleur et une gêne à chaque fois qu’il essaye de reprendre le basket.

Le coup dur, c’est donc son absence quasiment confirmée pour le camp d’entraînement et un éventuel forfait au coup d’envoi de la saison. Ball consulte encore des spécialistes du genou pour comprendre pourquoi il n’arrive pas à retrouver de bonnes sensations, tout ça dans le but de trouver un traitement adapté.

« Il progresse mais certainement pas aussi vite que ce que l’on aimerait », avouait Arturas Karnisovas, le GM, en juillet dernier.

Les Bulls avaient annoncé une absence de six à huit semaines lors de l’opération effectuée en début d’année. Mais Lonzo Ball n’a finalement pas rejoué de la saison et sa date de retour sur les parquets semble de plus en plus floue. Une blessure qui freine encore la progression du deuxième choix de la draft 2017, très intéressant sous la tunique de Chicago l’an passé. Il compilait plus de 13 points, 5 rebonds et 5 passes et la franchise de l’Illinois affichait un bilan de 22-13 en sa présence.