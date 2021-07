Los Angeles Clippers, quel avenir pour cette franchise maudite ?

Que vont faire les Clippers la saison prochaine, quelle est leur histoire et pourquoi en sont-ils là ? On se penche sur "l'autre équipe de L.A." dans le 7e épisode de notre podcast.

Les Los Angeles Clippers sont éliminés des playoffs depuis quelques jours et on s'est penché sur leur saison, leur passé et leur avenir, lors de l'épisode 7 du podcast de BasketSession et Reverse.

Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou se sont penchés sur cette franchise si particulière, longtemps synonyme de lose et aujourd'hui lancée vers un changement d'identité et d'ambitions, avec les attentes qui en découlent.

Suns, Lakers, Mavs : Quelle équipe pour dominer l'avenir de la Conférence Ouest ?

