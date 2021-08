Un nouveau maillot des Lakers… en hommage à Minneapolis

Qui dit nouvelle saison dit nouveaux maillots. Chaque année, Nike prépare quelques tuniques différentes en complément des tenues traditionnelles de chaque franchise. Et pour la 75ème saison des Los Angeles Lakers, la marque à la virgule se devait de marquer le coup. Elle est a donc prévu un jersey assez spécial en hommage aux débuts de l’organisation.

Lakers' Leaked Jersey For NBA's 75th Anniversary Season Are A Throwback To Minneapolis Times pic.twitter.com/vsWrJkwrF3 — OpenCourt-Basketball (@OpenCourtFB) August 22, 2021

Du violet et du bleu... glacé. Des couleurs qui rappellent celles de la franchise à l'époque. Les Lakers ont été créés dans le Minnesota - d'où leur nom - en 1948 et ils y sont restés jusqu'en 1961. Ils avaient été sacrés dès leur première saison et ont remporté cinq titres à Minneapolis ! Avec notamment George Mikan dans leurs rangs, la première superstar de l'Histoire de la NBA.