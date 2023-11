Pourquoi les Clippers n’ont pas gagné dans la bulle selon Lou Williams : Attention, ça pique

Sans club depuis deux ans, Lou Williams vit sa vie de retraité et il a du temps à tuer. Du coup, il fait la tournée des podcast. Après avoir déclaré récemment qu’il méritait de rentrer au Hall Of Fame, notamment parce qu’il a « rendu cool » le rôle de sixième homme, lors de son passage dans l’émission de Paul George, le vétéran en a lâché une encore plus belle auprès de Trae Young (oui, tous les joueurs NBA ont un podcast, de même qu’ils ont un numéro de maillot). Attention, il faut se mouiller la nuque.

Lou Williams talking about his best chance to win was with the Clippers bubble team. He says, “We started to hear the rumblings that nobody is going to respect this chip so we kind of just took our foot off the gas”

This was our BEST chance man, hurts to hear it 💔 pic.twitter.com/lPcmPGvtsk

— Jacob 🦴 (@Jacobtheclipper) November 13, 2023