Lou Williams, sixième homme de légende, tire sa révérence

Après 17 saisons dans la ligue, Lou Williams raccroche ses sneakers. En vérité, cela faisait déjà un an qu'elles traînaient au fond du placard et il est peu probable qu'une franchise allait refaire appel à lui (quoique, les Phoenix Suns ont besoin de joueurs pas chers). Sans club depuis son dernier passage aux Atlanta Hawks, le vétéran prend donc sa retraite.

After a 17-year NBA career, Lou Williams announces he has retired from basketball. Williams is a three-time Sixth Man of the Year award winner and the NBA’s all-time leading bench scorer.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2023