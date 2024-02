L’Ovni “Poku” coupé par le Thunder

Apprendre qu'Aleksej Pokusevski a été coupé va forcément faire un petit quelque chose aux fans du Thunder. Le Serbe de 22 ans, drafté en 17e position en 2020, n'est plus un joueur d'Oklahoma City, où les places sont désormais chères maintenant que l'ascension vers les premières places de la Conférence Ouest est actée. La franchise n'est plus en reconstruction et les "paris" seront sans doute moins fréquents. "Poku" en était un, avec son alliage improbable de taille, de minceur inhabituelle mais aussi de skills et de shoot. Il n'aura jamais vraiment réussi à décoller et à devenir le joueur fiable que le Thunder espérait. Le plus probable, désormais, est de le voir retourner en Europe, lui qui avait montré de belles choses avec l'Olympiakos.

Rappelons qu'en 2022 Aleksej Pokusevski avait enregistré un triple-double contre Phoenix avec 17 points, 10 rebonds et 12 passes. Une franchise s'en souviendra peut-être et lui proposera de le relancer. On lui souhaite !