CQFR : Luka Doncic dézingue les Clippers, duel au sommet entre LeBron et KD

Sixers @ Pistons : 114-106

Hornets @ Wizards : 124-117

Nets @ Celtics : 107-121

Pelicans @ Rockets : 101-104

Jazz @ Grizzlies : 127-121

Timberwolves @ Spurs : 117-110

Clippers @ Mavericks : 126-144

Lakers @ Suns : 122-117

Thunder @ Kings : 98-105

- Performance exceptionnelle de Luka Doncic qui n'a quasiment rien raté la nuit dernière. Le prodige des Mavericks a converti 17 de ses 21 tentatives, dont 6 sur 9 à trois-points, pour finir avec 44 pions lors d'une large victoire contre les Clippers. Dallas a pris le large dans le deuxième quart-temps en passant un 47-18 en 12 minutes face à une équipe californienne complètement sonnée. Kyrie Irving a marqué 27 points.

Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers 😤 🔥 44 PTS

🔥 6 REB

🔥 6 AST Mavericks move to 1-1 in West Group B play! The @dallasmavs third NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. NOP on the NBA App pic.twitter.com/qPEPaRf7xo — NBA (@NBA) November 11, 2023

C'est la quatrième défaite de suite pour les Clippers, la troisième avec James Harden. L'arrière All-Star a marqué 14 points, tous dans le premier quart-temps. Même tarif pour Russell Westbrook, qui a fini avec un différentiel de -26. Kawhi Leonard a surnagé en marquant 26 points.

- Superbe duel entre LeBron James et Kevin Durant. Les deux légendes ont toutes les deux passé la barre des 30 points : 32 pour le King et 38 pour KD. Mais la victoire est revenu aux Lakers, qui se sont imposés sur le parquet des Suns en reprenant le dessus dans le quatrième quart-temps. James a encore une fois défié les lois de la nature en marquant 32 points en plus de ses 11 rebonds et 6 passes, le tout à bientôt 39 ans. Durant a tout tenté pour Phoenix (27 tirs) mais en vain.

Two of the NBA's all-time best put on a SHOW in West Group A play! LeBron: 32 PTS (11/17 FGM), 10 REB, 6 AST

KD: 38 PTS (4/6 3PM), 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/QYEXgOZUpI — NBA (@NBA) November 11, 2023

Changement dans le cinq des Lakers avec l'entrée de Cam Reddish à la place d'Austin Reaves. Les deux joueurs ont été bons. Reddish a inscrit 17 points et Reaves en a mis 15 (avec 7 passes) dont le panier pour repasser devant (97-96) dans le quatrième quart-temps. Il a été l'un des acteurs principaux d'un 14-0 passé par Los Angeles et il a planté plusieurs paniers décisifs dans le money time.

- Septième victoire de suite pour Philadelphia. Les Sixers ont surfé sur les 33 points et 16 rebonds de Joel Embiid pour s'imposer contre les Pistons. Le MVP en titre a notamment inscrit 16 points dans le troisième quart-temps, moment où son équipe a fini par prendre le contrôle du match après une première mi-temps à l'avantage de Detroit. Les Pistons menaient encore 68-71 en fin de troisième quart avant de subir un 15-6.

Tyrese Maxey et Tobias Harris ont encore une fois très bien épaulé Embiid. Le premier a compilé 29 points et 10 passes sans perdre le moindre ballon tandis que le second a inscrit 24 points.

Killian Hayes a été le joueur le plus en vue du côté de Detroit. Le meneur français monte en régime depuis quelques matches et il prend une autre dimension quand il est adroit. Il a fini avec 23 points à 8 sur 17 aux tirs tout en ajoutant 5 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

- Victor Wembanyama a réagi après deux matches en demi-teinte. Opposé à Rudy Gobert, le premier choix de la draft a délivré une excellente prestation : 29 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 4 blocks. Il a converti 12 de ses 21 tentatives, dont 3 sur 7 derrière la ligne à trois-points. C'est justement sur un panier primé qu'il a ramené les Spurs à 5 petites longueurs à 33 secondes de la fin mais San Antonio n'a pas recollé plus près ensuite.

Victor Wembanyama brille, mais les Spurs sombrent encore

Devin Vassell a aussi été bon. L'arrière a retrouvé sa place de titulaire et il a fini avec 29 points, la meilleure performance de sa jeune carrière. Malgré ça, la franchise texane s'est inclinée pour la quatrième fois d'affilée.

Les Timberwolves ont résisté au tandem Wembanyama - Vassell en s'appuyant sur leur duo de All-Stars. Karl Anthony Towns et Anthony Edwards ont marqué 29 et 28 points. Rudy Gobert a terminé en double-double (11 points, 10 rebonds). Minnesota continue son bon début de saison en décrochant sa première victoire à l'extérieur. Les Wolves ont gagné six de leurs huit premiers matches.

A French swap many years in the making! 🇫🇷@wemby & @rudygobert27 exchange jerseys after their first meeting in the NBA 🤝 pic.twitter.com/aOD8WO0z6O — NBA (@NBA) November 11, 2023

- Boston s'est relancé en battant Brooklyn. Les Celtics ont été guidés par Jaylen Brown, auteur de 28 points. Ils ont notamment planté 19 paniers primés, dont 5 pour le seul Brown. Jayson Tatum a ajouté 23 points et 10 rebonds en manquant d'adresse. La franchise du Massachusetts a passé un 18-6 au début du quatrième quart-temps pour reprendre le large après que les Nets - privés de Cam Thomas, Nic Claxton et de Ben Simmons - soient revenus à 9 longueurs.

- Les 33 points de Shai Gilgeous-Alexander n'ont pas suffi pour le Thunder, battu par les Kings. Sacramento, toujours privé de De'Aaron Fox, s'est reposé sur le triple-double de Domantas Sabonis (17 points, 13 rebonds, 13 passes), les 28 points de Kevin Huerter et les 24 points de Keegan Murray pour chercher une nouvelle victoire et équilibrer son bilan à 4-4.

- Les Hornets ont pris leur revanche sur les Wizards. Battus lors du dernier affrontement entre les deux équipes, ils se sont imposés la nuit dernière en remontant un peu moins de 10 points lors d'un dernier quart-temps largement à leur avantage (36-20). Plusieurs joueurs ont brillé. Gordon Hayward a été impérial avec 27 points, 5 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Mark Williams a marqué 21 points mais il a surtout capté 24 rebonds - Charlotte a dominé Washington 67 à 36 aux rebonds - et c'est évidemment un record en carrière. LaMelo Ball a fini en 25-6-6.

Bilal Coulibaly a marqué 10 points en 20 minutes pour les Wizards. Theo Maledon a joué 16 minutes pour les Hornets, le temps de cumuler 4 points, 5 rebonds et 4 passes.

- Cinquième victoire de suite pour les Rockets. Houston a battu New Orleans en remontant un déficit de 9 points dans le quatrième quart-temps. Fred VanVleet a inscrit 10 de ses 20 points dans le money time. Jalen Green a marqué 25 points et Alperen Sengun 24.

- Brandon Ingram et Zion Williamson ont mené les Pelicans, en vain, avec respectivement 31 et 24 points.

- Le Jazz a enfoncé les Grizzlies en s'imposant à Memphis sous l'impulsion du tandem Jordan Clarkson - Lauri Markkanen. Ils ont tous les deux inscrit 26 points. Desmond Bane en a planté 37 pour la franchise du Tennessee, qui n'a gagné qu'une seule de ses neuf rencontres.