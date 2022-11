Sans Luka Doncic, les Mavericks sont complètement perdus

"Nous n’avons pas scoré et ils l’ont fait. C’est très simple", a savamment analysé Jason Kidd après la défaite des Mavericks face aux Rockets (101-92). En effet, ça l’est. En l’absence de Luka Doncic, mis au repos, Dallas a réalisé une contre-performance révélatrice de sa dépendance.

La force de l’adversaire — pire bilan de la NBA avec 3 victoires pour 12 défaites — n’a, semble-t-il, rien à voir dans ce résultat. Les Mavs ont seulement prouvé qu’ils avaient absolument besoin de leur star, une fois de plus. Le cinq de départ, privé de son moteur, n’a pu atteindre que 27 points, un record de médiocrité cette saison.

Avec un usage rate de 42,6%, Luka Doncic est de loin le joueur le plus responsabilisé de la ligue cette année, bien devant Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid ou Kevin Durant. Plus que quiconque, il est la définition du franchise player. Alors, quand il doit s’absenter, Dallas n’est plus du tout la même équipe. Un seul être vous manque et tout est, véritablement, dépeuplé.

Les 34,4 points et 7,8 passes décisives du Slovène ont clairement manqué au groupe cette nuit. "Nous n’avons pas bien tiré", concède Jason Kidd, avec un net euphémisme. Vraisemblablement incapables de jouer sans Doncic, ses coéquipiers affichent un pourcentage global de 21,8% à trois points. Le pire de l’histoire pour une équipe qui a tiré au moins 50 fois derrière la ligne, un constat glaçant.

C’est l’effort du banc qui a finalement sauvé les apparences, dans la mesure du possible. Les 28 points de Tim Hardaway Jr — plus que les titulaires réunis, donc — à 10-26 au tir ont été précieux pour les Mavericks. De même pour les 26, à 9-22 au tir, de Christian Wood. Les deux remplaçants ont dû marquer plus de la moitié des points de l’équipe pour limiter les dégâts d’un naufrage inévitable sans le capitaine du bateau.

Les Rockets auraient sans doute préféré perdre, mais il semble qu’ils n’aient rien pu faire. Pourtant 27e attaque et 28e défense de la ligue, les hommes de Stephen Silas n’avaient pas moyen de perdre. "102 tirs et nous avons tiré à 30%…", regrette Kidd. Avec une telle maladresse, l’entraîneur comprend qu’il est impossible de "gagner contre qui que ce soit dans cette ligue, peu importe le bilan".

Sans Luka Doncic, c’est comme si Dallas ne savait plus jouer au basket. C’est en tout cas l’impression que laisse cette inefficacité record pour la saison, face à une équipe qui se préoccupe peut-être davantage des matches de Victor Wembanyama que des siens.

